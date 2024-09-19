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Сегодня, 14:27

Загребское «Динамо» уволило тренера после разгрома 2:9 от «Баварии» в Лиге чемпионов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Сергей Якирович.
Фото Global Look Press

Загребское «Динамо» объявило об отставке Сергея Якировича с поста главного тренера хорватского клуба после разгрома в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов от «Баварии» со счетом 2:9.

В минувшие выходные команда по руководством Якировича также уступила «Хайдуку» в «вечном дерби» чемпионата Хорватии (0:1).

«Динамо» сообщает, что достигнута договоренность о взаимном расторжении контракта с бывшим тренером синих Сергеем Якировичем. Мы от всего сердца благодарим Сергея Якировича за все, что он дал нашему клубу, и желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба из Загреба.

47-летний босниец возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона. Перед этим Якирович на протяжении года входил в тренерский штаб команды.

Источник: https://gnkdinamo.hr/hr/vijesti/clanak/gnk-dinamo-i-sergej-jakirovic-dogovorili-sporazumni-raskid-suradnje
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
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