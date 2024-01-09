Сын экс-футболиста «ПСЖ» Лавесси опроверг информацию о госпитализации отца из-за передозировки

Сын бывшего футболиста «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси Томас прокомментировал информацию о госпитализации отца из-за передозировки наркотиками.

«Мой отец в порядке и находится на лечении, перестаньте выдумывать всякую чушь, которая не соответствует действительности. У него не было передозировки, как и всего остального, о чем говорят», — написал Томас в своих соцсетях.

20 декабря Лавесси был госпитализирован в Уругвае. По словам родственников, экс-футболист сорвался со стремянки и при падении ударился плечом, что привело к перелому и порезам. Полицейские сообщили противоположную версию событий, заявив, что эти травмы были получены в результате ссоры с другим из присутствующих на семейном вечере.

9 января Marca сообщила, что 38-летний аргентинец был помещен в психиатрическую больницу. Проблемы Лавесси связаны с употреблением наркотиков.