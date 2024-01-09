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Сегодня, 18:08

Непомнящий рассказал о проблемах с созданием футбольного клуба в Камеруне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что создание профессионального футбольного клуба в Камеруне при его помощи заглохло и никуда не движется.

«В этом направлении ничего пока не происходит, сейчас все заглохло, полная тишина. Трудно сказать, когда все сдвинется. Последний раз я общался с организаторами недавно, поздравили друг друга с новым годом», — приводит слова Непомнящего ТАСС.

28 июля на саммите Россия — Африка Непомнящий сообщил, что ему предложили помочь в организации в Камеруне профессионального клуба, который соответствовал бы стандартам команд из России.

С 1988 по 1990 год Непомнящий возглавлял сборную Камеруна. Под его руководством национальная команда стала первой африканской командой, которая дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

Источник: https://tass.ru/sport/19693111
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
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