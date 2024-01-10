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Сегодня, 09:07

«Интер» готов подписать форварда «Порту» Тареми

Виктория Кравченко
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«Интер» работает над подписанием нападающего «Порту» Мехди Тареми, сообщает FCInterNews.

По данным источника, миланцы являются главными претендентами на иранца еще с осени. Форвард не планирует продлевать контракт с «Порту», который истекает в июне текущего года. «Интер» хочет оформить переход игрока на правах свободного агента. Футболист уже провел переговоры с миланским клубом.

В активе 31-летнего Тареми шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в 24 матчах за «Порту» в нынешнем сезоне.

Мехди Тареми
ФК Интер (Интернационале)
ФК Порту
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