«Интер» готов подписать форварда «Порту» Тареми

«Интер» работает над подписанием нападающего «Порту» Мехди Тареми, сообщает FCInterNews.

По данным источника, миланцы являются главными претендентами на иранца еще с осени. Форвард не планирует продлевать контракт с «Порту», который истекает в июне текущего года. «Интер» хочет оформить переход игрока на правах свободного агента. Футболист уже провел переговоры с миланским клубом.

В активе 31-летнего Тареми шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в 24 матчах за «Порту» в нынешнем сезоне.