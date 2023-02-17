Две голевые передачи Криштиану Роналду помогли «Аль-Насру» переиграть «Аль-Таавун»
«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Таавуном» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.
В составе «Аль-Насра» отличились Абдулрахман Гариб и Абдулла Маду. Обоим игрокам ассистировал португальский нападающий Криштиану Роналду.
За «Аль-Таавун» забил испанский полузащитник Альваро Медран.
«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков за 17 матчей. «Аль-Таавун» занимает 5-е место в 30 очками.
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