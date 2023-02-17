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Сегодня, 20:02

Две голевые передачи Криштиану Роналду помогли «Аль-Насру» переиграть «Аль-Таавун»

Виталий Косик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Таавуном» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

В составе «Аль-Насра» отличились Абдулрахман Гариб и Абдулла Маду. Обоим игрокам ассистировал португальский нападающий Криштиану Роналду.

За «Аль-Таавун» забил испанский полузащитник Альваро Медран.

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков за 17 матчей. «Аль-Таавун» занимает 5-е место в 30 очками.

Криштиану Роналду
Футбол
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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