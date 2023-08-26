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Сегодня, 15:07

Спортивный директор клуба Тошича отреагировал на слова Дзагоева

Алина Савинова
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Спортивный директор «ПАС Ламия 1964» Сакис Цикнис отреагировал на слова российского полузащитника Алана Дзагоева, который допустил, что может продолжить карьеру в греческом клубе.

За «Ламию» выступает бывший партнер Дзагоева по ЦСКА Зоран Тошич.

«Мы не заинтересованы в Дзагоеве», — приводит Sport24 слова спортивного директора клуба.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», за который он в прошедшем сезоне провел 20 матчей в первой лиге, забил три гола и отметился двумя результативными передачами. Летом в «Рубине» сообщили, что контракт клуба с полузащитником истек. На данный момент Дзагоев является свободным агентом.

Также 33-летний футболист выступал за такие команды, как ЦСКА и «Крылья Советов».

Источник: https://sport24.ru/football/news-571968-sportivnyy-direktor-kluba-toshicha-otreagiroval-na-zayavleniye-dzagoyeva
Алан Дзагоев
Зоран Тошич
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