"Спортинг" сыграл вничью с "Тонделой", получив удаление на 37-й минуте

"Спортинг" и "Тондела" сыграли вничью (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Португалии.

У хозяев на шестой минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш. На 37-й минуте после удаление Стефана Ристовски лиссабонский клуб остался в меньшинстве. Гости сравняли счет на 67-й минуте после удара Томане.

"Спортинг" набрал 74 очка и за тур до финиша занимает третье место. Турнирное положение команды уже не изменится. У "Тонделы" 32 очка, команда поднялась на 15-е место и на данный момент покинула зону вылета.

Чемпионат Португалии

33-й тур

"Спортинг" - "Тондела" - 1:1 (1:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 6, с пенальти - Томане, 67

Удаление: Ристовски ("Спортинг", 37)