Гол Игуаина принес «Интеру Майами» победу над «Коламбус Крю»
«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Коламбус Крю» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Гонсало Игуаина.
После этого матча «Интер» с 29 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, «Коламбус Крю» с 27 очками — на 10-й строчке Востока.
Nueve del 9??.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 12, 2021
Gonzalo Higuain gives #InterMiamiCF the lead here at #DRVPNKStadium with his 9th goal this season! pic.twitter.com/LnQeYEVjWe
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