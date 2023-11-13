«Спартак» из Суботицы объявил об отставке Кержакова

Александр Кержаков больше не является главным тренером «Спартака» из Суботицы, сообщает пресс-служба клуба в соцсети.

40-летний россиянин возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). В турнирной таблице суперлиги команда идет на 11-м месте с 16 очками. «Спартак» в последних четырех матчах трижды проиграл и один раз сыграл вничью.