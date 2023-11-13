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13 ноября, 23:45

«Спартак» из Суботицы объявил об отставке Кержакова

Руслан Минаев
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Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александр Кержаков больше не является главным тренером «Спартака» из Суботицы, сообщает пресс-служба клуба в соцсети.

40-летний россиянин возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). В турнирной таблице суперлиги команда идет на 11-м месте с 16 очками. «Спартак» в последних четырех матчах трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
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  • одьлинэ

    Хоть деньги-то не отдал друзьям-мошенникам?

    14.11.2023

  • Patisson

    Все что (кого) СЭ подвергает чрезмерному PR, превращается в гротеск.

    14.11.2023

  • одьлинэ

    А всё почему? Потому, что давно не менял жену и страну. Нужно делать перезагрузку.

    14.11.2023

  • Гуго Оберштейн

    Корабли постоят и ложатся на курс, Но они возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода - и я появлюсь, Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.

    14.11.2023

  • Олег Воробьев

    Ну что, Саня-попил с Игорь Якличем?))

    14.11.2023

  • зритель1

    не кряхти, уже не встанешь.

    14.11.2023

  • одьлинэ

    Этого следовало ожидать: с испуганными патриотами всегда так было и будет.

    14.11.2023

  • zg

    Пора в Урюпинск и не выпендриваться!

    14.11.2023

  • Sehrgut

    :grin:

    14.11.2023

  • Sehrgut

    Плохо бил - всё мимо!!!

    14.11.2023

  • Павел Леонидович

    ожидаемо)))

    14.11.2023

  • gippo

    От сглаза Игрь Яклича ещё никто не уходил.

    13.11.2023

  • садовник177

    Не смог встать с колен

    13.11.2023

  • Авн70

    Бездарь

    13.11.2023

    • «Бенфика» одержала волевую победу над «Спортингом», забив два гола после 90-й минуты

    Петржела об отставке Кержакова: «Александр очень упорный человек, никакая неудача его не остановит»
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