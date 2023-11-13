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Сегодня, 01:19

«Бенфика» одержала волевую победу над «Спортингом», забив два гола после 90-й минуты

Сергей Разин
корреспондент
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«Бенфика» в матче 11-го тура чемпионата Португалии дома обыграла «Спортинг» со счетом 2:1.

В составе гостей на 45-й минуте отличился Виктор Дьокереш, у хозяев голы на 90+4-й и 90+7-й минутах забили Жоау Невеш и Каспер Тенгстедт. На 51-й минуте защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу получил красную карточку.

После этого матча «Бенфика» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Спортинг» с 28 очками — на второй строчке.

ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
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