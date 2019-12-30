Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела об организации договорных матчей, установлены факты подкупа игроков шести футбольных и одной волейбольной команд, сообщила пресс-служба ведомства.

В марте МВД республики сообщило о раскрытии международной преступной группы, устраивавшей договорные матчи в игровых видах спорта. Преступники занималась организацией «договорняков» в различных видах спорта, но в основном их деятельность касалась чемпионата и кубка Белоруссии по футболу 2017 и 2018 годов.

— В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправной деятельности: 16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило, связанных со ставками на заранее определенный результат, — говорится в сообщении.

Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей.