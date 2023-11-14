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Сегодня, 16:27

Силкин уверен, что у Кержакова сейчас будет пауза в тренерской карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о том, возможно ли продолжение тренерской карьеры Александра Кержакова в России.

«Хороший футболист и тренер — это разные профессии. На начальном этапе ты можешь за счет авторитета что-то из себя представлять, а потом футболистов не обманешь. Они же прекрасно видят, где хорошая работа, а где халтура. У Кержакова был удачный опыт игрока. Тренер — это другая профессия. И ей нужно учиться. Надо уметь разговаривать с опытными игроками, руководством. Есть столько нюансов. Можно быть хорошим тренером, но работа не сложится. Не сойдет ли его тренерская карьера на нет? Это от него зависит, как он себя видит в этой профессии. Или, может, ему что-то интереснее предложат. Сейчас у него по-любому будет пауза», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

40-летний россиянин возглавлял «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). На следующий день Александр Кержаков был уволен из клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-o-kerzhakove-horoshij-futbolist-i-trener-e-to-razny-e-professii/
Александр Кержаков
Сергей Силкин
Футбол
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