Футбол
Новый пункт Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов
Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:00

«Говорю, что я русский американец. И никакого негатива в ответ». Наш футболист — об отношении к россиянам в США

Шмелев рассказал, что не слышал в США ничего плохого о России и русских
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Яков Шмелев.
Фото Соцсети

Защитник клуба третьей американской лиги «Мичиган Старс» Яков Шмелев в интервью «СЭ» рассказал, что не слышал в США ничего плохого о России и русских.

— Твои одноклубники поднимали тему России?

— Если честно, нет. Никто особо не следит за зарубежными новостями и уж точно не акцентирует на этом внимание в раздевалке. Иногда какие-то новости мелькают, но я никогда не слышал ничего плохого о России или русских. Причем я говорю не только о футболистах. Бывает, меня в магазине спрашивают, откуда я. Отвечаю: «Русский американец». И никакого негатива в ответ. Люди могут спросить, как дела у России, но я говорю, что и сам ничего не знаю.

Яков Шмелев. «Я — русский американец. В Штатах не слышал ничего плохого о России». Футболист из Тольятти покоряет США

— В твоем профиле на клубном сайте в графе «страна» написано: «Анкоридж, Аляска». Почему так?

— Мы так специально сделали, когда меня регистрировали. В начале этого года лига сняла с соревнований клуб «Вэлли Юнайтед» — вскрылось, что за него играли нелегальные мигранты. У них просто не было необходимых документов, поэтому сперва их наказали снятием очков, а потом и вовсе лишили статуса участника. У нас в клубе тоже заволновались и решили на всякий случай сделать так. Мне менеджер так и сказал: «Давай лучше подстрахуемся, чтобы не было вопросов».

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение
Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации
Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов — о планах «Ференцвароша»: «Весна предстоит напряженная и, надеюсь, долгая»

Русский футболист из Америки: «Верю, что США с Россией еще сыграют в футбол»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости