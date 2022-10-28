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Сегодня, 17:15

Русский футболист из Америки: «Верю, что США с Россией еще сыграют в футбол»

Русский футболист из Америки признался, что верит в возможную совместную игру России и США
Гоша Чернов
Корреспондент
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Яков Шмелев.
Фото Соцсети

Защитник клуба третьей американской лиги «Мичиган Старс» Яков Шмелев в интервью «СЭ» выразил сожаление от того факта, что сборная России отстранена от международных соревнований.

— Странно, что ты не приводишь аргумент об изоляции сборной России. Не считаешь ее справедливой?

— Очень тяжелая ситуация. Жаль, что России не будет ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Вокруг говорят, что спорт должен быть вне политики, но вот что происходит. Наверное, те, кто отстранял Россию, считали, что это поможет изменить ситуацию. Но сейчас сборная отстранена, а ничего не меняется. Надеюсь, все это закончится как можно скорее и Россия вернется в большой спорт. Верю, что США с Россией еще сыграют в футбол. Надеюсь, побываю на этом матче если не в роли игрока, то в роли зрителя.

Яков Шмелев. «Я — русский американец. В Штатах не слышал ничего плохого о России». Футболист из Тольятти покоряет США

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