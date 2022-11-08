Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:40

Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Колумбийская певица Шакира получила опеку над детьми после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам источника, Шакира после рождественских праздников переедет вместе с детьми в Майами, а футболист, недавно объявивший о завершении своей карьеры, сможет навещать их в любое время.

Напомним, что Шакира и Пике расстались в июле этого года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У них двое сыновей — Милан и Саша. Ранее пара не могла решить, с кем должны остаться дети. Певица намеревалась переехать в США и забрать сыновей с собой, а Пике хотел добиться права быть их законным опекуном.

Источник: https://www.google.ru/amp/s/elpais.com/gente/2022-11-08/shakira-y-pique-llegan-a-un-acuerdo-por-la-custodia-de-sus-hijos.html%3foutputType=amp
Жерар Пике
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина
Хасбик — суперзвезда уровня Месси. В Аргентине его встретили толпы фанатов
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Интер Майами» отреагировали на информацию о возможном трансфере Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости