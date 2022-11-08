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Сегодня, 13:06

В «Интер Майами» отреагировали на информацию о возможном трансфере Месси

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Главный тренер «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о потенциальном трансфере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я подозревал, что рано или поздно появятся разговоры о переходе Лионеля. Круто, что наш клуб связывают с такими великими футболистами. Однако я не стану высказываться об игроке, которого нет в нашем списке», — цитирует слова специалиста The Metro.

Соглашение 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Месси принял участие в 18 матчах, забил 12 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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