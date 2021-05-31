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«Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии

00:47
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В Саудовской Аравии завершился чемпионат страны сезона-2021.

Победителем турнира стал «Аль-Хиляль», который обеспечил себе чемпионство за тур до конца сезона. За команду выступают Себастьян Джовинко, Лусиано Виетто и Бафетимби Гомис.

Серебряным призером чемпионата стал «Аль-Шабаб», замкнул тройку «Аль-Иттихад».

Для «Аль-Хиляля» это 17-я победа в чемпионате Саудовской Аравии.

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