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Судейство

10 февраля, 14:39

Лапочкин — о синих карточках в футболе: «Это лишняя инициатива, просто эксперимент»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на инициативу Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) ввести синие карточки, за которые игроков будут наказывать 10-минутными удалениями.

«Думаю, это лишняя инициатива, потому что есть желтая и красная [карточки]. Инструментов достаточно. Очень непрозрачно, за что ее [синюю карточку] показывать. Да, там описано, что за умышленный фол при срыве перспективной атаки, но так какая-то команда может получить преимущество, будет больше субъективизма. Плюс, мы же понимаем, что это просто объявили и просто будет эксперимент, который будет длиться минимум год-два», — приводит слова Лапочкина Metaratings.ru.

8 февраля The Telegraph сообщил, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, которые будут давать за тактические фолы и споры с судьями. При получении такой карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

После этой новости ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила, что информация об использовании синей карточки на элитных уровнях футбола является неверной и преждевременной.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Лапочкин (судья)
ФИФА
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