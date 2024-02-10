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10 февраля, 15:19

Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года

Виктория Кравченко
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин назван лучшим игроком Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК), сообщает пресс-служба клуба.

На церемонии вручения наград EAK «Арис» получил приз как лучшая команда года. Кроме того, в символическую сборную вошли четыре игрока клуба — Вана Алвес, Кажу, Кароль Струски и Кокорин.

В прошлом сезоне 32-летний россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а «Арис» впервые стал чемпионом страны. В сентябре прошлого года «Фиорентина» снова отдала Кокорина в аренду «Арису».

В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч за «Арис», в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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