Аленичев считает, что Моуринью вернется в европейский топ-клуб

Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе Жозе Моуринью в «Роме».

«Моуринью уволили не справедливо? Я согласен. Знаете, начальники, как говорится, заказывают музыку, но жалко, что даже не дали доработать сезон до конца. Было заметно, что Жозе нелегко, обойма нуждалась в усилении. Откровенно скажу, что составы «Ювентуса», «Милана» и «Интера» выглядят сильнее. То, что Моуринью уволили из «Ромы», для меня стало шоком. Так же, как и для него. Жозе — это по-прежнему большой и амбициозный тренер. Он три месяца до лета отдохнет и вернется в европейский топ-клуб», — приводит слова Аленичева Metaratings.ru.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.