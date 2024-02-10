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10 февраля, 00:06

Аленичев считает, что Моуринью вернется в европейский топ-клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе Жозе Моуринью в «Роме».

«Моуринью уволили не справедливо? Я согласен. Знаете, начальники, как говорится, заказывают музыку, но жалко, что даже не дали доработать сезон до конца. Было заметно, что Жозе нелегко, обойма нуждалась в усилении. Откровенно скажу, что составы «Ювентуса», «Милана» и «Интера» выглядят сильнее. То, что Моуринью уволили из «Ромы», для меня стало шоком. Так же, как и для него. Жозе — это по-прежнему большой и амбициозный тренер. Он три месяца до лета отдохнет и вернется в европейский топ-клуб», — приводит слова Аленичева Metaratings.ru.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.

Источник: https://metaratings.ru/news/alenichev-otstavka-mourinyu-iz-romy-stala-shokom-on-vernyotsya-v-evropeiskii-top-klub-332497/
Дмитрий Аленичев
Футбол
Жозе Моуринью
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