«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги

«Селтик» стал обладателем Кубка шотландской лиги. В финальном матче команда Нила Леннона с минимальным счетом обыграла «Рейнджерс», которым руководит Стивен Джеррард.

Игра стала 419-м дерби «Старой фирмы». На счету «Рейнджерс» 161 победа, сегодняшняя победа «Селтика» стала 159-й. Еще 99 встреч завершились вничью.

«Рейнджерс» впервые играл в финале крупного турнира после банкротства и перевода в низший дивизион в 2012 году.

«Селтик» в 19-й раз и в четвертый подряд выиграл Кубок лиги. Рекорд принадлежит «Рейнджерс» — 27 трофеев.

Кубок шотландской лиги

Финал

«Рейнджерс» — «Селтик» — 0:1 (0:0)

Гол: Жульен, 60.

Незабитый пенальти: Морелос (Р), 64.