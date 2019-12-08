«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги
19:56
«Селтик» стал обладателем Кубка шотландской лиги. В финальном матче команда Нила Леннона с минимальным счетом обыграла «Рейнджерс», которым руководит Стивен Джеррард.
Игра стала 419-м дерби «Старой фирмы». На счету «Рейнджерс» 161 победа, сегодняшняя победа «Селтика» стала 159-й. Еще 99 встреч завершились вничью.
«Рейнджерс» впервые играл в финале крупного турнира после банкротства и перевода в низший дивизион в 2012 году.
«Селтик» в 19-й раз и в четвертый подряд выиграл Кубок лиги. Рекорд принадлежит «Рейнджерс» — 27 трофеев.
Кубок шотландской лиги
Финал
«Рейнджерс» — «Селтик» — 0:1 (0:0)
Гол: Жульен, 60.
Незабитый пенальти: Морелос (Р), 64.
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