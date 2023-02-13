Русский колумбиец получил бронзу чемпионата Южной Америки

17-летний вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко стал бронзовым призером юниорского чемпионата Южной Америки (U20).

Как сообщал «СЭ», отец этого голкипера — колумбиец, а мать — русская. Живет семья в Англии. Алексей вправе выступать за сборные Колумбии, России и Англии. Он прошел просмотр в командах всех трех стран, но в итоге выбрал колумбийскую. В ее составе он и занял третье место на закончившемся в воскресенье турнире.

Алексей Рохас Федорущенко. Фото Соцсети

Чемпионат выиграли бразильцы, второе место досталось уругвайцам.

Через три месяца Рохас Федорущенко в составе той же сборной Колумбии отправится на юниорский чемпионат мира (U20). Он пройдет с 20 мая по 11 июня в Индонезии.