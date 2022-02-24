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Сегодня, 07:52

Глава МЛС: «Когда Златан вернулся в серию А, никто не говорил, что он уходит на пенсию»

Руководитель МЛС прокомментировал предвзятое отношение к чемпионату
Виктория Кравченко

Руководитель МЛС Дон Гарбер рассказал, что думает о предвзятом отношении к чемпионату.

«Мы не приглашаем известных игроков на закате их карьеры, чтобы они закончили с футболом в МЛС. Когда Златан Ибрагимович вернулся в серию А из МЛС, никто не говорил, что он едет в Италию на пенсию.

Если честно, меня это оскорбило. Если бы в том же возрасте Ибрагимович приехал к нам, то все бы обсуждали, что он приехал в МЛС заканчивать карьеру» — цитирует Гарбера ESPN.

Ибрагимович играл в МЛС за клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. Сейчас швед играет в составе «Милана».

Златан Ибрагимович
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