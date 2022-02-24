Нойштедтер перешел в «Вестерло»

Полузащитник Роман Нойштедтер продолжит карьеру в «Вестерло». Сегодня бельгийский клуб представил его как нового игрока команды.

34-летний хавбек перешел в статусе свободного агента. Его контракт с московским «Динамо» действовал до 1 июля 2021 года.

После этого он поддерживал форму самостоятельно. Как сообщают бельгийцы, на этой неделе Нойштедтер успешно прошел медобследование и тесты по физической подготовке.

Ранее воспитанник «Майнца» выступал за «Боруссию» М, «Шальке», «Фенербахче» и «Динамо». Он играл за сборные Германии и России.