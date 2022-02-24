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Сегодня, 16:21

Нойштедтер перешел в «Вестерло»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Роман Нойштедтер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Роман Нойштедтер продолжит карьеру в «Вестерло». Сегодня бельгийский клуб представил его как нового игрока команды.

34-летний хавбек перешел в статусе свободного агента. Его контракт с московским «Динамо» действовал до 1 июля 2021 года.

После этого он поддерживал форму самостоятельно. Как сообщают бельгийцы, на этой неделе Нойштедтер успешно прошел медобследование и тесты по физической подготовке.

Ранее воспитанник «Майнца» выступал за «Боруссию» М, «Шальке», «Фенербахче» и «Динамо». Он играл за сборные Германии и России.

Роман Нойштедтер
Футбол
ФК Вестерло
ФК Динамо (Москва)
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