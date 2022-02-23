Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:45

Владелец «Стяуа» не хочет, чтобы за команду играли вакцинированные игроки

Евгений Петров
Корреспондент
Джиджи Бекали.
Фото Gazeta Sporturilor

Владелец румынского клуба «Стяуа» Джиджи Бекали заявил, что игроки, вакцинированные от коронавируса, не должны играть за команду.

«Вы можете смеяться надо мной, но я могу быть прав, — цитирует Бекали Yahoo! Sports. — Те, кто вакцинирован, теряют свою силу. В этом есть что-то научное. Вы же видели, что было с ЧФР? В матче с «Рапидом» казалось, что они теряют сознание. Они спали на поле. Все вакцинированные люди теряют силу.

Я также вижу, что моим вакцинированным игрокам тяжело. На кого-то это не влияет, но это влияет на тех, кто старше. Вы видели Чиприана Деака (форвард ЧФР — Прим. «СЭ»)? Бури больше нет».

Ранее Бекали заявлял, что не хочет вакцинироваться и выступает против того, чтобы это делали игроки.

Коронавирус
ФК Стяуа
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Юниорский ЧМ по фигурному катанию на грани окончательной отмены. Чиновники ISU вновь расписались в своем бессилии
В «Зальцбурге» выявлены 15 положительных тестов на коронавирус
Главный тренер «Басконии» Спахия сдал положительный тест на коронавирус
В России за сутки выявлено 135 172 новых случая заражения коронавирусом
Томас Мюллер заразился коронавирусом
На домашних матчах «Ак Барса» отменили QR-коды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коновалов о переходе в шотландский «Ливингстон»: «Рад сделать новый большой шаг в карьере»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости