Владелец «Стяуа» не хочет, чтобы за команду играли вакцинированные игроки

Владелец румынского клуба «Стяуа» Джиджи Бекали заявил, что игроки, вакцинированные от коронавируса, не должны играть за команду.

«Вы можете смеяться надо мной, но я могу быть прав, — цитирует Бекали Yahoo! Sports. — Те, кто вакцинирован, теряют свою силу. В этом есть что-то научное. Вы же видели, что было с ЧФР? В матче с «Рапидом» казалось, что они теряют сознание. Они спали на поле. Все вакцинированные люди теряют силу.

Я также вижу, что моим вакцинированным игрокам тяжело. На кого-то это не влияет, но это влияет на тех, кто старше. Вы видели Чиприана Деака (форвард ЧФР — Прим. «СЭ»)? Бури больше нет».

Ранее Бекали заявлял, что не хочет вакцинироваться и выступает против того, чтобы это делали игроки.