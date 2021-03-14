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Рой Кин может возглавить «Селтик»

11:07
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Ирландский специалист Рой Кин может стать новым главным тренером «Селтика», сообщает The Sun.

По сведению источника, 49-летний Кин выразил заинтересованность возглавить шотландский клуб после того, как его покинул Нил Леннон.

Последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест», в котором он работал ассистентом главного тренера. Также Кин известен как эксперт на британских ТВ.

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