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«Спортинг» в меньшинстве одержал над «Тонделой»

02:22
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«Спортинг» победил «Тонделу» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Португалии.

Единственный мяч забил Тиагу Томаш. Лиссабонский клуб играл в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Жоау Перейры.

«Спортинг» остается лидером чемпионата с 61 очком. Второй идет «Брага» — 49 очков и матч в запасе.

Чемпионат Португалии

23-й тур

«Тондела» — «Спортинг» — 0:1 (0:0)

Гол: Томаш, 81

Удаление: Перейра («Спортинг»), 55

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