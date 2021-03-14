«Спортинг» в меньшинстве одержал над «Тонделой»
«Спортинг» победил «Тонделу» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Португалии.
Единственный мяч забил Тиагу Томаш. Лиссабонский клуб играл в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Жоау Перейры.
«Спортинг» остается лидером чемпионата с 61 очком. Второй идет «Брага» — 49 очков и матч в запасе.
Чемпионат Португалии
23-й тур
«Тондела» — «Спортинг» — 0:1 (0:0)
Гол: Томаш, 81
Удаление: Перейра («Спортинг»), 55
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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