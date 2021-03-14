Стало известно о конфликте Луческу с полузащитником «Динамо» Дуэлунном

Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный заявил о том, что у главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу произошел конфликт с игроком команды Миккелем Дуэлунном.

Печерный сообщил, что игрок позвонил президенту киевского клуба Игорю Суркису по поводу своего контракта с «Динамо». Во время разговора футболист пожаловался на специалиста, заявив, что Луческу не дает ему шанса играть в футбол, несмотря на его хорошую форму.

«Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с «Динамо», над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского «Динамо», — цитирует Печерного 1927.kiev.ua.

23-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Украины выходил на поле три раза. Его контракт с «Динамо» истекает 30 июня 2023 года.