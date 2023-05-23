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Сегодня, 15:45

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Пруцев получил сербский паспорт

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Егор Пруцев.
Фото ФК «Црвена Звезда»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в комментарии для «СЭ» сообщил, что российский полузащитник команды Егор Пруцев получил сербский паспорт.

«Егор Пруцев получил сербский паспорт», — сказал Терзич «СЭ».

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. 20-летний россиянин провел 10 матчей за сербскую команду и сделал 1 голевую передачу.

На счету футболиста 2 матча за молодежную сборную России.

Футбол
ФК Црвена Звезда
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