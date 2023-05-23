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Сегодня, 15:02

Шпилевский: «У нас было общение с Бувачем из «Динамо», но все мои мысли — об «Арисе»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что в следующем сезоне продолжит работу в кипрском клубе.

«Думаю, было бы глупо с моей стороны что-то предпринимать. Мы будем выступать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Так что сейчас все мои мысли только об «Арисе», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевский.

Также специалист прокомментировал информацию о том, что он является кандидатом на пост главного тренера «Динамо».

«У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему свое видение. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде», — добавил тренер.

«Арис» за тур до конца чемпионата Кипра гарантировал себе чемпионство. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-shpilevskij-obshhalsya-s-buvachem-iz-dinamo-no-vse-moi-my-sli-ob-arise/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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