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Садаев пропал в Турции? Вот реакция самого футболиста

13:35
Instagram Заура Садаева.
Instagram Заура Садаева.
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Бывший форвард «Ахмата» Заур Садаев после сообщений турецкого клуба «Анкарагюджю» о его пропаже заявил, что разорвал контракт с ним.

— Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван. Вот и все, — написал Садаев в stories Instagram.

По информации «СЭ», Садаев решил покинуть турецкий клуб из-за долгов перед ним по зарплате. Он подписал полноценный контракт с «Анкарагюджю» летом 2019 года — после истечения срока соглашения с «Ахматом». До этого он провел в клубе из Анкары вторую половину сезона-2018/19, выступая на правах аренды.

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