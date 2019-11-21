Садаев пропал в Турции? Вот реакция самого футболиста

Бывший форвард «Ахмата» Заур Садаев после сообщений турецкого клуба «Анкарагюджю» о его пропаже заявил, что разорвал контракт с ним.

— Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван. Вот и все, — написал Садаев в stories Instagram.

По информации «СЭ», Садаев решил покинуть турецкий клуб из-за долгов перед ним по зарплате. Он подписал полноценный контракт с «Анкарагюджю» летом 2019 года — после истечения срока соглашения с «Ахматом». До этого он провел в клубе из Анкары вторую половину сезона-2018/19, выступая на правах аренды.