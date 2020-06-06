Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня

Российский защитник чешского клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев забил мяч в свои ворота в матче 28-го тура чемпионата Чехии против «Слована» (2:2). Этот гол принес «Словану» ничью на 90+5-й минуте.

Этот автогол стал для Татаева вторым за последние четыре дня. Ранее он забил в свои ворота в матче 27-го тура чемпионата Чехии против «Злина» (1:1).

В первой половине сезона за «Младу Болеслав» играл нападающий сборной России Николай Комличенко, который зимой перешел в московское «Динамо».

21-летний Алексей Татаев в текущем сезоне провел 21 матч за «Младу» и забил два мяча в ворота соперников.