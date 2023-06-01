Роналду заявил, что остается в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что намерен продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне.

«Я ожидал выиграть трофей в этом году, но мы не смогли. Однако я настроен позитивно и уверен, что все поменяется, так как мы идем в правильном направлении. Давайте верить в это и продолжать работать. Я счастлив и хочу продолжать играть здесь. Думаю, в следующие пять лет саудовская лига войдет в пятерку лучших в мире», — приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

38-летний португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года.

Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и отдал две результативные передачи.