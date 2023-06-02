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Сегодня, 01:07

Фил Невилл ушел из «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фил Невилл.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл подал в отставку со своего поста.

Как сообщает Miami Herald, эту информацию подтверили несколько источников в клубе MLS. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.

46-летний англичанин с января 2021 года тренирует «Интер Майами». Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.

На этой неделе появилась информация, что «Интер Майами» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»

Фил Невилл
Футбол
ФК Интер Майами
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