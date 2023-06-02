Фил Невилл ушел из «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл подал в отставку со своего поста.

Как сообщает Miami Herald, эту информацию подтверили несколько источников в клубе MLS. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.

46-летний англичанин с января 2021 года тренирует «Интер Майами». Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.

На этой неделе появилась информация, что «Интер Майами» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.