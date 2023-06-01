Вьештица назвал самую обсуждаемую в Сербии российскую команду

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица назвал самый обсуждаемый российский клуб в Сербии.

«Самый популярный российский клуб в Сербии? Нет такого, чтобы кто-то болел за какой-то клуб. Но все знают российский чемпионат. Единственное — это болельщики «Црвены Звезды» и «Спартака» — братья, и все. Какой из российских клубов чаще обсуждают в Сербии? Все знают «Зенит», особенно с тех времен, когда «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» [в сентябре 2004 года в первом раунде Кубка УЕФА]. Так что связку Аршавин — Кержаков помнят очень хорошо», — цитирует Вьештицу Legalbet.

Сербский футболист выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. В составе петербургского клуба он стал обладателем Кубка Премьер-лиги и серебряным призером чемпионата России. Также в России Вьештица играл за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и «Динамо».