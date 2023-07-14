Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий доход среди спортсменов в 2023 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2023 году.

В 2023 году 38-летний форвард заработал 136 миллионов долларов. Он возглавил список самым высокооплачиваемых спортсменов впервые с 2017 года. Информацию о рекорде Роналду опубликовал официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Роналду с января выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.