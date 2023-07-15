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Сегодня, 22:53

«Аль-Халидж» претендует на Душана Тадича

Ана Горшкова
Корреспондент
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На полузащитника Душана Тадича, недавно покинувшего «Аякс», претендует ряд команд из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аль-Халидж» и еще несколько саудовских клубов хотят заполучить 34-летнего игрока в качестве свободного агента. Также на футболиста претендует «Бешикташ». «Аль-Халидж» предлагает сербу контракт на два года, а «Бешикташ» — на один.

Полузащитник выступал за «Аякс» с 2018 года. Он провел за команду 241 матч, забил 105 мячей и отдал 112 голевых передач. С командой Тадич трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды выигрывал Кубок страны.

Источник: Фабрицио Романо
Душан Тадич
Футбол
ФК Аякс
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