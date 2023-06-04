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Сегодня, 06:17

Роналду получил право влиять на трансферы в «Аль-Насре»

Виталий Косик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы в команде, сообщает AS.

По информации издания, клуб предоставил Роналду право давать советы по трансферам клуба в ближайшие месяцы. Руководство «Аль-Насра» хочет окружить форварда игроками, которые ему нравятся.

Сообщается, что мнение 38-летнего португальца будет решающим, когда дело дойдет до подписания.

По итогам прошлого сезона «Аль-Наср» вместе с Роналду не смог завоевать ни одного трофея, заняв второе место в лиге.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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