Роналду получил право влиять на трансферы в «Аль-Насре»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы в команде, сообщает AS.

По информации издания, клуб предоставил Роналду право давать советы по трансферам клуба в ближайшие месяцы. Руководство «Аль-Насра» хочет окружить форварда игроками, которые ему нравятся.

Сообщается, что мнение 38-летнего португальца будет решающим, когда дело дойдет до подписания.

По итогам прошлого сезона «Аль-Наср» вместе с Роналду не смог завоевать ни одного трофея, заняв второе место в лиге.