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Сегодня, 08:40

Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не фигурирует в списках лиц, голосовавших за лучшего игрока по версии ФИФА.

Согласно сведениям на официальном сайте Международной федерации футбола, от Португалии свой голос отдал защитник «Порту» Пепе, который на первое место поставил игрока «Манчестер Сити» Бернарду Силву, на второе — Эрлина Холанна, а на третье — форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards был признан нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Форвард пропустил церемонию вручения приза.

Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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