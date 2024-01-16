Гвардиола отреагировал на победу в номинации «Лучший тренер 2023 года»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в номинации «Лучший тренер» на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023.

«От имени тренерского штаба и от своего имени хочу сказать спасибо нашим игрокам за то, что они делали для этого клуба на протяжении восьми лет, за это путешествие. Они не знают, что значит каждое утро приходить на работу и быть с ними. Не столь важно — выиграем мы или проиграем, быть их тренером — для меня честь», — приводит слова Гвардиолы Yahoo Sports.

В 2023 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, команда под руководством Гвардиолы выиграла еще четыре трофея — АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.