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Сегодня, 11:03

Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров

Мария Гусева
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Один из пользователей You-Tube выложил ролик с якобы первым голом нападающего Криштиану Роналду за «Аль-Наср», в составе которого португалец еще даже не успел дебютировать.

Предполагалось, что Роналду примет участие в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» (2:0). 37-летний португалец не попал в заявку на игру, так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды.

Ролик, попавший в Сеть до начала матча, набрал 17 миллионов просмотров. На обложке видео была фотография Роналду в футболке «Аль-Насра». Позднее видео было удалено.

Роналду наблюдал за встречей с VIP-трибуны. Форвард стоя аплодировал первому голу в ворота «Аль-Таи», который забил Андерсон Талиска.

3 января «Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем стадионе «Мрсул-парк» в Эр-Рияде. Португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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