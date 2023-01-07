Деян Ловрен отреагировал на обвинения в фашизме

Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал видео, на котором он якобы поет песню, связанную с фашистской организацией.

«На меня напали. Они сразу искажают все в негативном русле, не ссылаясь на правильную песню. Это не имеет никакого отношения к фашизму. Для меня это патриотическая песня о моей стране. Это страна, где у меня много друзей. Я уважаю всех», — цитирует AFP Ловрена.

Ранее в Сети появилось видео, где во время частной вечеринки игроки сборной Хорватии, в том числе Деян Ловрен, спели хорватскую песню «За Родину— готовы!», которая считается гимном националистов.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.