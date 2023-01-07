ФИФА впервые назначила международным арбитром женщину из Саудовской Аравии

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По данным источника, первой саудовской женщиной-арбитром ФИФА стала 34-летняя Ануд Аль-Асмари. Она начала свою судейскую карьеру в 2018 году.

«Я счастлива быть первой женщиной-арбитром из Саудовской Аравии, получившей международный статус», — приводит телеканал слова Аль-Асмари.

Женская сборная Саудовской Аравии провела свою первую игру менее года назад.

В декабре королевство подало заявку на проведение Кубка Азии среди женщин в 2026 году.