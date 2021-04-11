Роббен вошел историю «Гронингена» как второй самый возрастной игрок
Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен, выйдя в стартовом составе на матч 29-го тура чемпионата Голландии против «Херенвена», достиг новой отметки в клубной истории, информирует Opta.
Он стал вторым самым возрастным игроком клуба, выходившим на поле в матче чемпионата Голландии. На день матча ему было 37 лет 78 дней.
Лидером по этому показателю пока является Клаус Буквег, который опережает Роббена по количеству дней.
Напомним, что «Гронинген» родной для Роббена клуб. Именно там он начинал карьеру. Футболист вернулся в клуб в прошлом году после ухода из «Баварии» в 2019 году. В этом сезоне из-за травмы он провел только два матча.
2 — Arjen Robben (37 years, 78 days) is now the second-oldest outfield player for FC Groningen in an Eredivisie game, after Claus Boekweg in 2003. Return. pic.twitter.com/j6IOhG0C6h— OptaJohan (@OptaJohan) April 11, 2021
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