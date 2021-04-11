Луческу раскритиковал судейство арбитра Пасхала в матче с «Днепром-1»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу раскритиковал арбитра Игоря Пасхала после матча с «Днепром-1» (2:0).
«Я был возмущен желтой карточке Сидорчука, потому что слишком легко судья показал ее. Был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея, который теперь пропустит матч с «Шахтером». Я недоволен тем, как легко судья показал предупреждение», — цитирует Луческу Sport.ua.
«Динамо» лидирует в турнирной таблице УПЛ. 17 апреля киевляне сыграют с «Шахтером».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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