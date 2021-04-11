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Луческу раскритиковал судейство арбитра Пасхала в матче с «Днепром-1»

11:06
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу раскритиковал арбитра Игоря Пасхала после матча с «Днепром-1» (2:0).

«Я был возмущен желтой карточке Сидорчука, потому что слишком легко судья показал ее. Был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея, который теперь пропустит матч с «Шахтером». Я недоволен тем, как легко судья показал предупреждение», — цитирует Луческу Sport.ua.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице УПЛ. 17 апреля киевляне сыграют с «Шахтером».

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