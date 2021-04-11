Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Фалькао госпитализирован с травмой головы

17:46
Радамель Фалькао. Фото ФК «Галатасарай».
Радамель Фалькао. Фото ФК «Галатасарай».
Теги:

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао госпитализирован с травмой, полученной на тренировке команды, сообщает пресс-служба клуба.

Колумбиец столкнулся головами с партнером по команде. У Фалькао диагностирован перелом костей лица. Степень травмы позволяет провести хирургическое вмешательство под анестезией.

35-летний Фалькао выступает за «Галатасарай» с сентября 2019 года.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...