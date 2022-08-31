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Сегодня, 21:39

Билялетдинов о переходе Кокорина в «Арис»: «Чемпионат Кипра — его уровень на данный момент»

Билялетдинов считает, что чемпионат Кипра является уровнем Кокорина на данный момент
Алексей Еремин
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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Кокорин практически года два не имел игровой практики, поэтому чемпионат Кипра — его уровень на данный момент. Для затухающей карьеры — самый хороший вариант, как мне кажется. Это уже неплохо, что есть профессиональная команда, которая захотела его пригласить. Почему не поехал к нам? Не знаю, к человеку в душу не заглянешь. Но наш чемпионат кажется поинтереснее. А вот Кокорин так не считает, поэтому и отправился на Кипр», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах итальянского клуба и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-dlya-zatuhayushhey-kareryi-kokorina-kipr-eto-horoshiy-variant
Александр Кокорин
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