Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Кокорин практически года два не имел игровой практики, поэтому чемпионат Кипра — его уровень на данный момент. Для затухающей карьеры — самый хороший вариант, как мне кажется. Это уже неплохо, что есть профессиональная команда, которая захотела его пригласить. Почему не поехал к нам? Не знаю, к человеку в душу не заглянешь. Но наш чемпионат кажется поинтереснее. А вот Кокорин так не считает, поэтому и отправился на Кипр», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах итальянского клуба и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.