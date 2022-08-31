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Сегодня, 13:50

Главный тренер «Ариса» сообщил, что клуб ведет переговоры о трансфере Кокорина

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Не могу пока ни о чем говорить и раскрывать карты. Предлагаю дождаться официальных новостей. Пока ведутся переговоры, так что посмотрим, чем все закончится. К нему есть интерес не только у нас, но и у других клубов. Сообщали про «Аполлон»? Да. Но я не люблю заранее говорить что-то. Давайте дождемся официальных новостей», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

По информации «СЭ» Кокорин вылетел из Италии на Кипр для завершения сделки с «Арисом». Трансферное окно на острове закрывается сегодня, 31 августа.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-arisa-k-kokorinu-est-interes-ne-tol-ko-u-nas-vedutsya-peregovory/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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