Главный тренер «Ариса» сообщил, что клуб ведет переговоры о трансфере Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Не могу пока ни о чем говорить и раскрывать карты. Предлагаю дождаться официальных новостей. Пока ведутся переговоры, так что посмотрим, чем все закончится. К нему есть интерес не только у нас, но и у других клубов. Сообщали про «Аполлон»? Да. Но я не люблю заранее говорить что-то. Давайте дождемся официальных новостей», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

По информации «СЭ» Кокорин вылетел из Италии на Кипр для завершения сделки с «Арисом». Трансферное окно на острове закрывается сегодня, 31 августа.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.