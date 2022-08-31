Спортивный директор «Сьона» о переходе Балотелли: «Это честь для нас подписать такого игрока»

Спортивный директор «Сьона» сказал, что для клуба честь приобрести Балотелли

Спортивный директор «Сьона» Бартоломео Константин прокомментировал переход нападающего «Аданы Демирспор» Марио Балотелли в швейцарский клуб. Соглашение форварда с новым клубом рассчитано на 2 сезона.

«Марио Балотелли принесет нам много пользы в атаке, так как он провел полноценный сезон и набрался уверенности. Он именно тот нападающий, который нам нужен, Марио очень решительный. Это честь для нас подписать такого игрока», — приводит слова спортивного директора клуба пресс-служба «Сьона».

В минувшем сезоне Балотелли провел 31 матч в чемпионате Турции, в которых забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи.

Балотелли до переезда в Турцию в 2021 году выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешиа» и «Монцу».

За «Адану Демирспор» выступает российский форвард Артем Дзюба.