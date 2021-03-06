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«Рейнджерс» победил «Сент-Миррен». Команда из Глазго близка к чемпионству

19:55
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«Рейнджерс» победил «Сент-Миррен» в матче 32-го тура чемпионата Шотландии (3:0). Команда из Глазго набрала 88 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице.

Если в воскресенье, 7 марта, «Селтик» в гостях не сможет победить «Данди Юнайтед», то «Рейнджерс» станет чемпионом страны.

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